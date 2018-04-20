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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20729 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Рівень заторів перед вихідними досяг 8 балів

Київ • УНН

 • 11801 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Рівень заторів перед вихідними досяг 8 балів

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.

Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від метро “Шулявська” в бік Святошинського району), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини), Голосіївському, Миколи Бажана (в бік Борисполя), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в бік моста Метро (ремонтні роботи).

Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського (ремонтні роботи в районі Совських прудів), вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Дніпровській набережній, Харківському шосе, Богатирській, Олени Теліги (в бік метро "Дорогожичі") та Броварському проспекті.

Наразі рух ускладнений на Північному (Московському), Південному та Метро мостах.

Як повідомляв УНН, з 21 квітня на станції метро “Героїв Дніпра” працюватиме лише один вестибюль — південний.

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