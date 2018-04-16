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Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві зменшився на 32%

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві зменшився на 32%

Київ • УНН

 • 10115 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у столиці зменшився на 32% порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За 15-й тиждень епідсезону зареєстровано 10 286 хворих на грип та ГРВІ, за 14-й тиждень захворіло 13 572. Показник захворюваності склав 351,6 (за 14-й тиждень — 463,9) та є нижчим епідемічного порогу на 49%.

“Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності й серед дитячого, й серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 3663 осіб (зниження на 42,5%), дітей — 6623 (зниження на 26,1%). У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні — 61,6%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 30,3%: 2173 випадки, що становить 32,8% від загальної кількості захворілих дітей і 21,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

До медичних закладів за 15-й тиждень епідсезону госпіталізовано 101 особа, із них 82 — діти.

Нагадаємо, за тиждень з 3 по 10 квітня на грип та ГРВІ в Україні захворіли майже 144,5 тис. людей, із них 64,2% — діти.

Українські Національні Новини

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