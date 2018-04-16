Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 32%

За 15-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 10 286 больных гриппом и ОРВИ, за 14-ю неделю заболело 13 572. Показатель заболеваемости составил 351,6 (по 14-ю неделю - 463,9) и ниже эпидемического порога на 49%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 3663 человек (снижение на 42,5%), детей - 6623 (снижение на 26,1%). В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе - 61,6%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 30,3%: 2173 случая, что составляет 32,8% от общего количества заболевших детей и 21,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В медицинские учреждения за 15-ю неделю эпидсезона госпитализирован 101 человек, из них 82 - дети.

Напомним, за неделю с 3 по 10 апреля гриппом и ОРВИ в Украине заболели почти 144,5 тыс. человек, из них 64,2% - дети.