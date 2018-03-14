Рівень вечірніх заторів в Києві становить 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Крім того, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного моста), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу).
Також, затори є на проспекті Миколи Бажана (в бік Південного мосту через ДТП), вулиці Академіка Заболотного, Дніпровській набережній, Олени Теліги та інших.
Наразі рух ускладнений на Південному, Гаванському та Московському мостах.
Нагадаємо, через проведення футбольного матчу в Києві сьогодні змінять режим роботи трьох станцій столичного метрополітену.