Рівень довіри до вакцини від COVID-19 у світі зростає - дослідження

Деталі

Згідно з результатами дослідження, готовність зробити щеплення зросла серед жителів дев’яти країн. Найбільше бажаючих у Великій Британії, де в лютому 77% респондентів сказали, що готові зробити щеплення вже на цьому тижні; в листопаді таких було 54%.

Менше інших зробити щеплення готові респонденти з Франції, Сінгапуру і Японії (40%, 48% і 48% відповідно), але з листопада довіру до вакцин в цих країнах дещо зросла (тоді про готовність зробити щеплення говорили 25%, 36% і 39% відповідно). З усіх країн, які брали участь в дослідженні, у Франції найбільше людей, не готових зробити щеплення (33% в лютому проти 42% в листопаді).

У більшості країн люди стали менше боятися вакцин, показало опитування. Про побоювання через побічні ефекти в лютому сказали 45% опитаних, в листопаді таких було 54%. Більше за інших про це турбуються у Франції, Сінгапурі та Японії (56%, 59%, 61% відповідно), найменше — у Великій Британії (26%).

Довідка

Опитування провели в Австралії, Великій Британії, Німеччини, Данії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Норвегії, Сінгапурі, Франції, Швеції, Південної Кореї і Японії. У дослідженні, що проходило з листопада 2020 року по лютий 2021 року брали участь 13500 осіб.

Ставлення до вакцинації в Україні

В Україні переважна більшість людей готові вакцинуватися проти COVID-19, в загальному таку ж готовність висловлюють понад дві третини людей у всьому світі. Про це повідомив Фонд “Демократичні ініціативи”, який провів опитування спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Міжнародне опитування Геллап