Рішення звільнити Андрія Коболєва може коштувати Україні траншу від МВФ - Вloomberg

"Кабінет прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в середу звільнив Андрія Коболєва, головного виконавчого директора Нафтогазу з 2014 року, пославшись на збиток в 19 мільярдів гривень (684 мільйона доларів) в минулому році, говориться в заяві, опублікованій на його веб-сайті. Генеральним директором призначено виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка. Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, в тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів, які покидають адміністрацію президента Володимира Зеленського", - пише видання.

Автори матеріалу підкреслили, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит, і саме він привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році.

"Усунутий глава Нафтогазу заявив в Facebook, що не знав про звільнення і не пішов у відставку. Позиція компанії полягає в тому, що цей крок порушує закон, а також більш широкі правила корпоративного управління, про що заявила по телефону прес-секретар Нафтогазу Альона Осмоловська", - пише Вloomberg.