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Рішення суду про відмову розірвати договори спільної діяльності "УГВ" свідчить про відсутність доказів їх невиконання - В.Перебийніс

Київ • УНН

 • 11494 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вищий госпсуд не знайшов підстав розірвати договори про спільну діяльність між “Укргазвидобування” (УГВ) та компаніями ТОВ “Карпатигаз” і ТОВ Науково-виробнича фірма “Техпроект”.  І це може свідчити про те, що сторони виконували свої зобов’язання, а відповідно, підстав для того, щоб розривати договори – не достатньо. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт, радник голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Вадим Перебийніс.

Рішення суду про відмову розірвати договори спільної діяльності "УГВ" свідчить про відсутність доказів їх невиконання - В.Перебийніс

"Я можу передбачити, що це може свідчити про те, що відповідно до договору, який був укладений між сторонами, існують зобов'язання, які були однією із сторін виконані. І через те, скажімо, недостатньо підстав для того, щоб говорити про розірвання договору.

Також може йтися про те, що ці зобов'язання по часу є ще актуальними, і тому для того, щоб сказати виконані вони або ні, треба дійти до певного періоду. А вже потім приймати рішення", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Вищий госпсуд направив справу про розірвання договорів між «Укргазвидобування» та двома компаніями на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Колегія суддів Вищого господарського суду у свої постанові по справу зазначила, що “вважає висновки як місцевого, так і апеляційного господарських судів попередніх інстанцій передчасними та необґрунтованими”.

Як відомо, раніше, друга судова інстанція — Апеляційний господарський суд задовольнив позовні вимоги УГВ.

За даними ЗМІ, розірвання договору про спільну діяльність (ДСД) “Укргазвидобування” (УГД) з компанією “Карпатигаз”  призведе до того, що УГД доведеться виплатити “Карпатигаз” 155 млн. доларів вкладених інвестицій.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Корольчука, витісняючи з ринку газу спільну діяльність за допомогою податкового навантаження та спроб розірвання договорів, “Укргазвидобування” ризикує значно втратити об’єми видобутку, чим створить дефіцит
Експерти і міністр енергетики І.Насалик критикували спроби УГВ розірвати всі без виключення договори про спільну діяльність (ДСД) за непрозорість таких рішень, адже "Укргазвидобування" не аргументувало своєї позиції по кожному конкретному договору і не провело незалежного аудиту ДСД.

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