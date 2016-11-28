Рішення суду про відмову розірвати договори спільної діяльності "УГВ" свідчить про відсутність доказів їх невиконання - В.Перебийніс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вищий госпсуд не знайшов підстав розірвати договори про спільну діяльність між “Укргазвидобування” (УГВ) та компаніями ТОВ “Карпатигаз” і ТОВ Науково-виробнича фірма “Техпроект”. І це може свідчити про те, що сторони виконували свої зобов’язання, а відповідно, підстав для того, щоб розривати договори – не достатньо. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт, радник голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Вадим Перебийніс.
"Я можу передбачити, що це може свідчити про те, що відповідно до договору, який був укладений між сторонами, існують зобов'язання, які були однією із сторін виконані. І через те, скажімо, недостатньо підстав для того, щоб говорити про розірвання договору.
Також може йтися про те, що ці зобов'язання по часу є ще актуальними, і тому для того, щоб сказати виконані вони або ні, треба дійти до певного періоду. А вже потім приймати рішення", - сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Вищий госпсуд направив справу про розірвання договорів між «Укргазвидобування» та двома компаніями на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Колегія суддів Вищого господарського суду у свої постанові по справу зазначила, що “вважає висновки як місцевого, так і апеляційного господарських судів попередніх інстанцій передчасними та необґрунтованими”.
Як відомо, раніше, друга судова інстанція — Апеляційний господарський суд задовольнив позовні вимоги УГВ.
За даними ЗМІ, розірвання договору про спільну діяльність (ДСД) “Укргазвидобування” (УГД) з компанією “Карпатигаз” призведе до того, що УГД доведеться виплатити “Карпатигаз” 155 млн. доларів вкладених інвестицій.
Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Корольчука, витісняючи з ринку газу спільну діяльність за допомогою податкового навантаження та спроб розірвання договорів, “Укргазвидобування” ризикує значно втратити об’єми видобутку, чим створить дефіцит.
Експерти і міністр енергетики І.Насалик критикували спроби УГВ розірвати всі без виключення договори про спільну діяльність (ДСД) за непрозорість таких рішень, адже "Укргазвидобування" не аргументувало своєї позиції по кожному конкретному договору і не провело незалежного аудиту ДСД.