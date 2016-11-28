Решение суда об отказе расторгнуть договоры совместной деятельности "УГД" свидетельствует об отсутствии доказательств их невыполнения - В.Перебийнис

"Я могу предположить, что это может свидетельствовать о том, что в соответствии с договором, который был заключен между сторонами, существуют обязательства, которые были одной из сторон выполнены. И поэтому, скажем, недостаточно оснований для того, чтобы говорить о разрыве договора.

Также может идти речь о том, что эти обязательства по времени еще актуальными, и поэтому для того, чтобы сказать выполнены они или нет, надо дойти до определенного периода. А уже потом принимать решение", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, Высший хозсуд направил дело о расторжении договоров между "Укргаздобыча" и двумя компаниями на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Коллегия судей Высшего хозяйственного суда в своем постановлении по дело отметилу, что "считает выводы как местного, так и апелляционного хозяйственных судов предыдущих инстанций преждевременными и необоснованными".

Как известно, ранее, вторая судебная инстанция - Апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковые требования УГД.

По данным СМИ, расторжение договора о совместной деятельности (ДСД) "Укргаздобыча" (УГД) с компанией "Карпатыгаз" приведет к тому, что УГД придется выплатить "Карпатыгаз" 155 млн. долларов вложенных инвестиций.

Также напомним, по словам эксперта Ю.Корольчука, вытесняя с рынка газа совместной деятельности с помощью налоговой нагрузки и попыток расторжения договоров, "Укргаздобыча" рискует значительно потерять объемы добычи, чем создаст дефицит

Эксперты и министр энергетики И.Насалик критиковали попытки УГД разорвать все без исключения договоры о совместной деятельности (ДСД) за непрозрачность таких решений, ведь "Укргаздобыча" не аргументировало свою позицию по каждому конкретному договору и не провело независимого аудита ДСД.