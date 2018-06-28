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Рішення щодо вступу України в НАТО мають ухвалювати українці – Полторак

Рішення щодо вступу України в НАТО мають ухвалювати українці – Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Рішення щодо вступу України до НАТО мають ухвалювати українці. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час урочистих заходів за участю Глави держави, присвячених Дню Конституції України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

“Президент України наголосив, що рішення стосовно вступу України до Альянсу має прийматися виключно громадянами України, тобто усім суспільством. І це рішення має бути закріпленим Конституцією України”, — цитує прес-служба слова міністра.

При цьому Полторак запевнив, що Збройні Сили України повністю підтримають прагнення людей і Верховного Головнокомандувача щодо вступу в НАТО.

Він висловив переконання, що населення України підтримає ідею вступу нашої країни до Альянсу, адже це гарантія безпеки держави.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.

Українські Національні Новини

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