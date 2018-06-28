Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать украинцы - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать украинцы. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественных мероприятий с участием Главы государства, посвященных Дню Конституции Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины", - цитирует пресс-служба слова министра.
При этом Полторак заверил, что Вооруженные Силы Украины полностью поддержат стремление людей и Верховного Главнокомандующего по вступлению в НАТО.
Он убежден, что население Украины поддержит идею вступления нашей страны в Альянс, ведь это гарантия безопасности государства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.