РФ витрачала 1,3 млрд дол. на рік на утримання інституцій на окупованому Донбасі і 3,7 млрд на війну - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Російська Федерація до пандемії коронавірусу витрачала 1,3 млрд доларів на рік на утримання бюджетних інституцій на окупованому Донбасі, а за 5 років витратила 3,7 млрд доларів США на війну з Україною. Про це в межах онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
“До пандемії, за нашими даними, Російська Федерація витрачала 1,3 млрд доларів на рік тільки на утримання бюджетних інституцій на окупованому Донбасі. Вони це робили через банки в Осетії та інших. Приблизно 3,7 млрд доларів за нашими даними вони витрачають на війну”, — сказав Резніков.
З його слів, мова не йде про окупований Крим — тільки про окуповану частину Донбасу.
“Але одночасно, паралельно, через оборудки, через своїх ділків вони з окупованого Донбасу витягали, наприклад, вугілля. Але це вже заробіток приватних осіб. За нашими оцінками, близько 4,7 млрд доларів за 5 років”, — додав віце-прем’єр.
На його думку, ситуація з пандемією в світі неодмінно вплине на витрати РФ на Донбас.
Як повідомляв УНН, голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що виключає вимогу компенсаційних виплат від Росії за анексію Криму, оскільки це тільки зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна — про незаконну окупацію її території.