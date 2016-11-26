РФ планує перекинути в Білорусь 4 тис. вагонів солдатів і військової техніки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Наступного року російське міністерство оборони планує перекинути в Білорусь в 80 разів більше солдатів і військової техніки, ніж в цьому році. Таке рішення пов’язане з запланованими навчаннями “Захід-2017”, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Про такі масштаби перекидання російських військ свідчать дані з офіційних документів. Міністерство оборони Росії оголосило тендер на послуги міжнародного військового залізничного транспорту, тобто транспортування військової техніки та матеріалів на спеціальних залізничних платформах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у минулому році для транспортування військової техніки в Білорусь міністерство оборони РФ необхідними були 125 вагонів, а в цьому - лише 50 вагонів. "У наступному році для перекидання військових Москві необхідно 4126 вагонів", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що Кремль стверджує, що тендер пов’язаний лише із запланованими білорусько-російськими навчаннями “Захід 2017”, який регулярно проводять збройні сили обох країн.
“При розробці концепції навчань сценарію, буде прийнята до уваги ситуація, пов’язана з підвищеною активністю НАТО біля кордонів союзної держави”, - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
У свою чергу, білоруська опозиція побоюється, що масштабні навчання можуть вказувати на щось більше, наприклад, на підготовку до військового контролю в країні, або вторгнення на територію України, країн Балтії або Польщі.
"На підставі тендеру можна зробити висновок, що Росія хоче перекинути в Білорусь кілька дивізій", - йдеться у повідомленні.