РФ планирует перебросить в Беларусь 4 тыс. вагонов солдат и военной техники - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В следующем году российское министерство обороны планирует перебросить в Беларусь в 80 раз больше солдат и военной техники, чем в этом году. Такое решение связано с запланированными учениями "Запад-2017", передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"О таких масштабах переброски российских войск свидетельствуют данные из официальных документов. Министерство обороны России объявило тендер на услуги международного военного железнодорожного транспорта, то есть транспортировки военной техники и материалов на специальных железнодорожных платформах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в прошлом году для транспортировки военной техники в Беларусь министерству обороны РФ необходимо было 125 вагонов, а в этом - всего 50 вагонов. "В следующем году для переброски военных Москве необходимо 4126 вагонов", - сказано в сообщении.
Сообщается, что Кремль утверждает, что тендер связан только с запланированными белорусско-российскими учениями "Запад 2017", которые регулярно проводят вооруженные силы обеих стран.
"При разработке концепции учений сценария, будет принята во внимание ситуация, связанная с повышенной активностью НАТО у границ Союзного государства", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В свою очередь, белорусская оппозиция опасается, что масштабные учения могут указывать на нечто большее, например, на подготовку к военному контролю в стране, или вторжению на территорию Украины, страны Балтии или Польши.
"На основании тендера можно сделать вывод, что Россия хочет перебросить в Беларусь несколько дивизий", - говорится в сообщении.