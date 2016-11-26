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РФ планирует перебросить в Беларусь 4 тыс. вагонов солдат и военной техники - СМИ

Киев • УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В следующем году российское министерство обороны планирует перебросить в Беларусь в 80 раз больше солдат и военной техники, чем в этом году. Такое решение связано с запланированными учениями "Запад-2017", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

РФ планирует перебросить в Беларусь 4 тыс. вагонов солдат и военной техники - СМИ

"О таких масштабах переброски российских войск свидетельствуют данные из официальных документов. Министерство обороны России объявило тендер на услуги международного военного железнодорожного транспорта, то есть транспортировки военной техники и материалов на специальных железнодорожных платформах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом году для транспортировки военной техники в Беларусь министерству обороны РФ необходимо было 125 вагонов, а в этом - всего 50 вагонов. "В следующем году для переброски военных Москве необходимо 4126 вагонов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Кремль утверждает, что тендер связан только с запланированными белорусско-российскими учениями "Запад 2017", которые регулярно проводят вооруженные силы обеих стран.

"При разработке концепции учений сценария, будет принята во внимание ситуация, связанная с повышенной активностью НАТО у границ Союзного государства", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В свою очередь, белорусская оппозиция опасается, что масштабные учения могут указывать на нечто большее, например, на подготовку к военному контролю в стране, или вторжению на территорию Украины, страны Балтии или Польши.

"На основании тендера можно сделать вывод, что Россия хочет перебросить в Беларусь несколько дивизий", - говорится в сообщении.

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