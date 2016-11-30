РФ не збирається завдавати ракетний удар у разі проведення Україною військових навчань поблизу Криму – політолог

“По суті, цей конфлікт обидві сторони використовують, аби, по-перше, нагадати про проблему статусу Криму, а, по-друге, заявити про свої власні позиції. Тобто Україна проводить навчання і таким чином з дипломатичної точки зору натякає на те, що, власне, для неї питання Криму не закрите і вона вважає Крим своєю територією. У відповідь на це реагує Росія, стверджуючи, що вона це буде всілякими способами запобігати, таким чином знову ж таки нагадуючи про власну позицію”, — зазначив він.

“По суті, це обмін позиційними заявами. І все. Росії це абсолютно зараз не потрібно. У них немає для цього жодних причин”, — додав Олещук.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи погрози Росії завдати ракетний удар на суверенній території України, зазначив, що Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації військової агресії проти України.