РФ не собирается наносить ракетный удар при проведении Украиной военных учений вблизи Крыма - политолог

"По сути, этот конфликт обе стороны используют, чтобы, во-первых, напомнить о проблеме статуса Крыма, а, во-вторых, заявить о своих собственных позициях. То есть Украина проводит обучение и таким образом с дипломатической точки зрения намекает на то, что, собственно, для нее вопрос Крыма не закрыт и она считает Крым своей территорией. В ответ на это реагирует Россия, утверждая, что она это будет всевозможными способами предотвращать, таким образом опять же указывая на свою позицию ", - отметил он.

"По сути, это обмен позиционными заявлениями. И все. России это совершенно сейчас не нужно. У них нет для этого никаких причин ", - добавил Олещук.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя угрозы России нанести ракетный удар на суверенной территории Украины, отметил, что Россия перешла к новому этапу провоцирования эскалации военной агрессии против Украины.