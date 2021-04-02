Результативна гра українця не врятувала "Вашингтон" від поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень провів результативний поєдинок в НБА проти БК "Детройт", передає кореспондент УНН.
Деталі
Українець вийшов у стартовому складі гостей та став автором перших чотирьох набарних очок “Вашингтона”. У другій чверті він запам’ятався потужним данком із супротивом опонента. Перші чотири очки “Візардс” у третій чверті також були на рахунку уродженця міста Антрацит.
Загалом він відіграв 21 хвилину на паркеті. За цей час українець набрав 14 очок (7/12 двоочкових, 0/2 штрафних), зробив 5 підбирань і 1 перехоплення. У його пасиві 4 фоли.
Варто відзначити, що “Візардс” зазнали поразки в цьому поєдинку з рахунком 91:120.
Доповнення
У нинішньому сезоні Лень в середньому приносить “Візардс” 7,4 очка і виконує 4 підбирання за матч.