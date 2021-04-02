Результативная игра украинца не спасла "Вашингтон" от поражения в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень провел результативный поединок в НБА против БК "Детройт", передает корреспондент УНН.
Детали
Украинец вышел в стартовом составе гостей и стал автором первых четырех набарних очков “Вашингтона”. Во второй четверти он запомнился мощным данком с сопротивлением оппонента. Первые четыре очка “Уизардс” в третьей четверти также были на счету уроженца города Антрацит.
В целом он сыграл 21 минуту на паркете. За это время украинец набрал 14 очков (7/12 двухочковых, 0/2 штрафных), сделал 5 подборов и 1 перехват. В его пассиве 4 фола.
Стоит отметить, что “Уизардс” потерпели поражение в этом поединке со счетом 91:120.
Дополнение
В нынешнем сезоне Лень в среднем приносит “Уизардс” 7,4 очка и выполняет 4 подбора за матч.