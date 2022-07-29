Резнікова готові посадити у прем'єрське крісло, але зараз не час - джерело

Цитата

«Цей варіант не розглядався. Навіть якби розглядався, думаю, він швидко був би відзначений через те, що Резніков зараз на своєму місці. Ймовірно, він був би ефективним і в прем'єрському кріслі, а як кваліфікований юрист, мабуть, міг би показати себе і як голова Мін'юсту, але зараз не час. Він (Резніков – ред.) зумів поєднати функції, притаманні не лише голові оборонного відомства, а й частково зовнішньополітичного, чим посилив нашу роботу з міжнародними партнерами щодо озброєння. Тому зараз він залишається міністром оборони та реалізує розпочате. Він чітко знає свої завдання. Перемога буде за нами, і після неї нам потрібні будуть професіонали для відновлення країни. Тоді і подивимося, де Резніков буде ефективнішим», - розповіло джерело.

На уточнююче запитання УНН про те, що надалі Резніков все ж таки може претендувати на прем'єрське крісло, після завершення війни, співрозмовник відповів: «Давайте досягнемо Перемоги! Вона буде. І Резніков зараз серед тих, хто її наближає. Його успіхи будуть враховані».

Співрозмовник також наголосив, що було б безглуздо змінювати міністра оборони не просто у розпал війни, а тоді, коли він успішно веде роботу зокрема у форматі «Рамштайн», що дозволяє українській армії отримувати ефективне озброєння від наших партнерів.

Також джерело не виключило інших перестановок в уряді, наголосивши, що не всі міністри проявили себе ефективно та з повною віддачею.

Контекст

Деякі ЗМІ, посилаючись на джерела, оприлюднили інформацію про підготовку перестановок у Кабміні. Зокрема, повідомлялося, що Олексій Резніков може змінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єра. Згодом цю інформацію підхопили деякі експерти. Повідомлялося також, що Резніков може зайняти крісло міністра юстиції.

Серед претендентів на прем'єрське крісло також називають міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.