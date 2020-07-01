Резніков не впевнений, чи готові США сідати за стіл переговорів з Росією по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який є першим заступником представника України у Тристоронній контактній групі, не впевнений у готовності США сідати за стіл переговорів з Росією щодо гібридної війни на Донбасі. Про це він сказав в межах онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, передає кореспондент УНН.
"У нас є втрачений Женевський формат. Але оскільки я обізнаний з моїх консультацій, з моїми знайомими зі США, це було рішення президента Обами з приводу не участі США в результаті у цьому форматі", - сказав Резніков.
Він зауважив водночас, що був поінформований неофіційно.
"Тому якщо є, залишається можливість повернутись до такого формату, це було б хороший привід США, пригадуючи Будапештський меморандум, приєднатись сьогодні до гібридної війни на Сході України. Але тут виникла інша дилема, давайте будемо відвертими: чи готові будуть Сполучені Штати сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією?", - зазначив віце-прем’єр.
Як повідомляв УНН, на думку Резнікова, Мінські угоди необхідно модернізувати. Наразі Україна робить все можливе, аби використати цей майданчик на свою користь.