Резніков не впевнений, чи готові США сідати за стіл переговорів з Росією по Донбасу

"У нас є втрачений Женевський формат. Але оскільки я обізнаний з моїх консультацій, з моїми знайомими зі США, це було рішення президента Обами з приводу не участі США в результаті у цьому форматі", - сказав Резніков.

Він зауважив водночас, що був поінформований неофіційно.

"Тому якщо є, залишається можливість повернутись до такого формату, це було б хороший привід США, пригадуючи Будапештський меморандум, приєднатись сьогодні до гібридної війни на Сході України. Але тут виникла інша дилема, давайте будемо відвертими: чи готові будуть Сполучені Штати сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією?", - зазначив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, на думку Резнікова, Мінські угоди необхідно модернізувати. Наразі Україна робить все можливе, аби використати цей майданчик на свою користь.