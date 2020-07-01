Резников не уверен, готовы ли США садиться за стол переговоров с Россией по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является первым заместителем представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, не уверен в готовности США садиться за стол переговоров с Россией относительно гибридной войны на Донбассе. Об этом он сказал в пределах онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, передает корреспондент УНН.
"У нас есть потерянный Женевский формат. Но поскольку я знаком из моих консультаций с моими знакомыми из США, это было решение президента Обамы по поводу неучастия США в результате в этом формате", - сказал Резников.
Он отметил вместе с тем, что был проинформирован неофициально.
"Поэтому если есть, остается возможность вернуться к такому формату, это был бы хороший повод США, вспоминая Будапештский меморандум, присоединиться сегодня к гибридной войне на Востоке Украины. Но тут возникла другая дилемма, давайте будем откровенны: готовы ли будут Соединенные Штаты садиться за стол переговоров с Российской Федерацией? ", - отметил вице-премьер.
Как сообщал УНН, по мнению Резникова, Минские соглашения необходимо модернизировать. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы использовать эту площадку в свою пользу.