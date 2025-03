Режисер "Джокера" опублікував одразу шість тізерів фільму

На кожному з цих роликів миготить фрагмент напису. Якщо скласти всі шматочки разом, виходить фаза “Трейлер 8.28” (28 серпня).

Раніше Філліпс оголосив на своїй сторінці дату світової прем’єри картини, вона запланована на 4 жовтня. Він також писав, що фільм вперше покажуть на 76-ій щорічній Венеціанському міжнародному кінофестивалі.

Роль головного героя зіграв актор Хоакін Фенікс — тричі номінант на “Оскар”, у тому числі за роль римського імператора Коммода у фільмі Рідлі Скотта “Гладіатор”. Він також отримав “Золотий Глобус”, зігравши співака Джоні Кеша в картині “Переступити межу”.

Раніше, у квітні цього року з’явився перший постер фільму про Джокера.

Thanks to @totalfilm for the article.