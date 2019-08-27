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Режисер "Джокера" опублікував одразу шість тізерів фільму

Київ • УНН

 • 25036 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Режисер Тодд Філліпс опублікував в своєму Instagram відразу шість тізерів нового “Джокера”. Таким чином він анонсував дату появи повноцінного трейлера фільму, передає УНН.

На кожному з цих роликів миготить фрагмент напису. Якщо скласти всі шматочки разом, виходить фаза “Трейлер 8.28” (28 серпня).

Раніше Філліпс оголосив на своїй сторінці дату світової прем’єри картини, вона запланована на 4 жовтня. Він також писав, що фільм вперше покажуть на 76-ій щорічній Венеціанському міжнародному кінофестивалі.

Роль головного героя зіграв актор Хоакін Фенікс — тричі номінант на “Оскар”, у тому числі за роль римського імператора Коммода у фільмі Рідлі Скотта “Гладіатор”. Він також отримав “Золотий Глобус”, зігравши співака Джоні Кеша в картині “Переступити межу”.

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Раніше, у квітні цього року з’явився перший постер фільму про Джокера.

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Thanks to @totalfilm for the article. On stands now. #totalfilm #jokermovie

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