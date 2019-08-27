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08:52 • 45676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 123113 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133526 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123807 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126810 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129253 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153033 просмотра

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Режиссер "Джокера" опубликовал сразу шесть тизеров фильма

Режиссер "Джокера" опубликовал сразу шесть тизеров фильма

Киев  •  УНН

 • 25035 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового “Джокера”. Таким образом он анонсировал дату появления полноценного трейлера фильма, передает УНН.

На каждом из этих роликов мелькает фрагмент надписи. Если сложить все кусочки вместе, получается фаза “Трейлер 8.28” (28 августа).

Ранее Филлипс объявил на своей странице дату мировой премьеры картины, она запланирована на 4 октября. Он также писал, что фильм впервые покажут на семьдесят шестой ежегодной Венецианском международном кинофестивале.

Роль главного героя сыграл актер Хоакин Феникс — трижды номинант на “Оскар”, в том числе за роль римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта “Гладиатор”. Он также получил “Золотой Глобус”, сыграв певца Джонни Кэша в картине “Переступить черту”.

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Ранее, в апреле этого года появился первый постер фильма про Джокера.

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Thanks to @totalfilm for the article. On stands now. #totalfilm #jokermovie

A post shared by Todd Phillips (@ toddphillips1) on

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