Режиссер "Джокера" опубликовал сразу шесть тизеров фильма

На каждом из этих роликов мелькает фрагмент надписи. Если сложить все кусочки вместе, получается фаза “Трейлер 8.28” (28 августа).

Ранее Филлипс объявил на своей странице дату мировой премьеры картины, она запланирована на 4 октября. Он также писал, что фильм впервые покажут на семьдесят шестой ежегодной Венецианском международном кинофестивале.

Роль главного героя сыграл актер Хоакин Феникс — трижды номинант на “Оскар”, в том числе за роль римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта “Гладиатор”. Он также получил “Золотой Глобус”, сыграв певца Джонни Кэша в картине “Переступить черту”.

Ранее, в апреле этого года появился первый постер фильма про Джокера.

