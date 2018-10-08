Реструктуризація агрохолдингу "Мрія" не надихає - Concorde Capital

Головний підсумок дослідження винесений у заголовок звіту: "Реструктуризація "Мрії". Відновлення не надихає".

Грунтуючись виключно на цифрах, автори дослідження прийшли до висновку, що незабезпечені кредитори "Мрії" (тобто власники незабезпеченої частини боргу агрохолдингу), в тому числі власники єврооблігацій, змогли повернути лише мізерну частину своїх грошей - від 3,3% до 4,1%. Така крихітна частка повернення готівкових після чотирьох років невизначеності і жорстких переговорів не виглядає обнадійливо, зазначається у звіті.

"Сьогодні важко сказати, чи була у кредиторів "Мрії" альтернатива поглинання в 2014 році. Швидше за все, не було. Також їм не вдалося взяти під контроль весь бізнес, яким володіли колишні акціонери, хоча корпоративна структура "Мрії" була не дуже складною", - констатують автори дослідження і далі узагальнюють: "Всі втрати і труднощі на шляху до реструктуризації боргу свідчать про те, наскільки ризикованими є спроби захопити український фермерський бізнес, особливо в умовах слабких прав власності на землю".

Вивчаючи подальшу долю агрохолдингу, дослідники Concorde Capital з'ясували, що земельний банк "Мрії" зменшився з 320 тис. га, які були перед дефолтом, до 219 тис. га, а потім - до 162 тис. га. Доходи "Мрії" скоротилися з майже 500 млн дол. в 2013 до менш ніж 100 млн дол. у 2015-2017 рр.

Отже, для самої компанії і в цілому для аграрного сектора України ця угода (реструктуризація боргу) мала явно виражені негативні наслідки. Також в програші залишилася держава. Зокрема, вона отримала менше податків внаслідок скорочення обсягів виробництва в агрохолдингу.

Нагадаємо, що фінансовими консультантами в рамках реструктуризації "Мрії" виступили компанії Ротшильда і ICU, які фактично контролювали процес реструктуризації