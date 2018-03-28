Регуляторна служба все ще очікує від Мінфіну доопрацьований проект ліцензування лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Державна регуляторна служба України досі не отримала від Міністерства фінансів України доопрацьований проект ліцензійних умов для лотерей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДРС.
Проект мав надійти на погодження ще місяць тому. Відповідне розпорядження надавав перший віце-прем'єр Степан Кубів.
Проте ані в АМКУ, ані в ДРС він так і не надійшов.
"Доопрацьований проект Постанови станом на 20.03.2018 на розгляд та погодження до ДРС не надходив", - повідомили у прес-службі відомства.
Водночас, позиція відомства щодо попередньої травневої редакції проекту лишається незмінною. У ДРС переконані, що в документі існують технічні та принципові розбіжності щодо ліцензійних умов для лотерейного ринку.
"До проекту Ліцензійних умов не може бути включена норма щодо встановлення певного строку з досвіду випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України для здобувача ліцензії, яка суперечить одному з принципів державної політики у сфері ліцензування в частині обмеження конкуренції", - пояснили в ДРС.
Водночас, у Службі акцентували увагу на відсутності у проекті ліцензування механізмів захисту легального ринку від тіньового. Тому, у ДРС наполягають на впровадженні центральної електронної системи державної лотереї, робота якої контролюватиметься у режимі реального часу.
Також, документом має бути встановлений фіксований розмір плати за видачу ліцензії на здійснення лотерейної діяльності, переконані в ДРС.
Додамо, що за даними ЗМІ, Мінфін таки начебто підготував новий проект ліцензійних умов для лотерейного ринку. Проте, кардинальної різниці із травневою редакцією - немає. У новому проекті, за даними ЗМІ, знов не враховані зауваження ДРС та АМКУ, натомість лейтмотивом є монополізація ринку під одного приватного оператора лотерей “УНЛ” (Українська національна лотерея).