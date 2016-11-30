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Регламентний комітет ВР розгляне подання на В.Новинського 6 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради рохгляне подання Генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського у вівторок, 6 грудня. Про це йдеться в оприлюдненому в середу порядку денному комітету, передає УНН.

Регламентний комітет ВР розгляне подання на В.Новинського 6 грудня

"Про подання, підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 3 листопада 2016 року, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича" (№ 23/2/2-32877-14)", - сказано у порядку денному.

Як зазначається, початок засідання заплановано о 14:15 6 грудня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 30 листопада підписав відповіді на додаткові запитання членів регламентного комітету щодо подання на Вадима Новинського. Матеріали надійшли до комітету.

Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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