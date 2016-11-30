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Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на В.Новинского 6 декабря

Киев • УНН

 • 8860 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского во вторник, 6 декабря. Об этом говорится в обнародованной в среду повестке дня комитета, передает УНН.

Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на В.Новинского 6 декабря

"О представлении, поддержанном и внесенном в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 3 ноября 2016, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича "(№ 23/2/2-32877-14)", - сказано в повестке дня.

Как отмечается, начало заседания запланировано в 14:15 6 декабря.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 30 ноября подписал ответы на дополнительные вопросы членов регламентного комитета по представлению на Вадима Новинского. Материалы поступили в комитет.

Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета по этому делу.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными лицами, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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