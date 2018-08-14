Регіональна влада Лігурії повідомляє, що офіційна кількість жертв обвалу мосту зросла до 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Частина автомобільного моста Моранді біля Генуї обвалився у вівторок вдень. Влада Лігурії на своїй сторінці в Twitter повідомила про 26 загиблих, інформує УНН.
“(Число загиблих) офіційно зросло до 26: 23 загинули на місці, один в реанімації, два (тіла) були витягнуті (на місці події)”, — йдеться в повідомленні. Вказується, що 15 людей постраждали, з них дев’ять — у важкому стані.
Прем’єр-міністр планує пробути в столиці Лігурії до завтрашнього дня, щоб зустрітися з сім’ями загиблих і постраждалих. Президент Італії Серджо Маттарелла висловив співчуття у зв’язку з трагедією. У місті оголошено дводенну жалобу.
Як повідомив заступник міністра інфраструктури і транспорту Італії Едоардо Ріксі, частково обвалений міст Моранді буде знесений. Ріксі заявив про необхідність знайти винних у події, тому що не вважає, що причиною обвалення міг стати удар блискавки, про який раніше писали в ЗМІ.
Як повідомляв УНН, у вівторок вранці поряд з Генуєю обвалився автомобільний міст, по якому проходить швидкісна автомагістраль А10. За даними італійських ЗМІ, в момент події на ньому знаходилося 35 легкових машин і три вантажівки. За попередніми даними, проліт віадука довжиною близько 100 метрів звалився на що знаходилися під ним будівлі.