Региональные власти Лигурии сообщают, что официальное число жертв обрушения моста возросло до 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Часть автомобильного моста Моранди близ Генуи обрушилась во вторник днем. Власти Лигурии на своей странице в Twitter сообщила о 26 погибших, передает УНН.
“(Число погибших) официально возросло до 26: 23 погибли на месте, один в реанимации, два (тела) были извлечены (на месте происшествия)”, — говорится в сообщении. Указывается, что 15 человек пострадали, из них девять — в тяжелом состоянии.
Премьер-министр планирует пробыть в столице Лигурии до завтрашнего дня, чтобы встретиться с семьями погибших и пострадавших. Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования в связи с трагедией. В городе объявлен двухдневный траур.
Как сообщил замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, частично обрушившийся мост Моранди будет снесен. Рикси заявил о необходимости найти виновных в происшествии, так как не считает, что причиной обрушения мог стать удар молнии, о котором ранее писали в СМИ.
Как сообщал УНН, во вторник утром рядом с Генуей обвалился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По данным итальянских СМИ, в момент происшествия на нем находилось 35 легковых машин и три грузовика. По предварительным данным, пролет виадука длиной около 100 метров рухнул на находившиеся под ним здания.