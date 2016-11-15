Реалізація концепції атомної галузі передбачає 780 млн дол. надходжень до бюджетів України - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Реалізація концепції розвитку атомної галузі, метою якої є уникнення залежності від імпорту та забезпечення енергетичної незалежності держави, передбачає до 780 млн дол. додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
"З метою уникнення залежності від імпорту та забезпечення енергетичної незалежності держави, зниження витрат на ядерне паливо та зменшення паливної складової собівартості виробництва електроенергії на АЕС України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільно з Державним концерном “Ядерне паливо” розроблена Концепція Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2016-2020 роки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначається, що програмою передбачено збільшення виробництва концентрату природного урану в обсягах, необхідних для виготовлення тепловидільних збірок для атомних електростанцій України. Організація виробництва тепловидільних елементів та ядерного палива та істотне підвищення ступеня енергетичної безпеки України.
“Реалізація заходів програми забезпечить: стратегічний розвиток держави, шляхом: повного забезпечення потреб АЕС України в концентраті природного урану для виготовлення тепловидільних збірок. Додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів — до 780 млн. грн. Розвитку економіки держави. Зменшення імпортозалежності — 350 млн дол. на рік. Зниження ціни реалізації урану”, — додали у відомстві.
Окрім того, реалізація заходів сприятиме розв’язанню певних екологічних проблем. І таким чином, створення власного виробництва ядерного палива та його компонентів надасть можливість уникнути залежності від імпорту та забезпечити енергетичну незалежність держави, знизити витрати на ядерне паливо та зменшити паливну складову собівартості виробництва електроенергії на АЕС України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.
За словами міністра І.Насалика, Україна самостіной забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.
Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Розвідка одного уранового родовища вартує близько 100-200 млн грн.
Тому, на переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.