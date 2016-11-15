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Реализация концепции атомной отрасли предусматривает 780 млн долл. поступлений в бюджеты Украины - Минэнергоугля

Реализация концепции атомной отрасли предусматривает 780 млн долл. поступлений в бюджеты Украины - Минэнергоугля

Киев • УНН

 • 13276 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Реализация концепции развития атомной отрасли, целью которой является избежание зависимости от импорта и обеспечение энергетической независимости государства, предусматривает до 780 млн долл. дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

"Для избежания зависимости от импорта и обеспечения энергетической независимости государства, снижения затрат на ядерное топливо и уменьшение топливной составляющей себестоимости производства электроэнергии на АЭС Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Государственным концерном "Ядерное топливо" разработало Концепцию Государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на 2016-2020 годы", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что программой предусмотрено увеличение производства концентрата природного урана в объемах, необходимых для изготовления тепловыделяющих сборок для атомных электростанций Украины. Организация производства тепловыделяющих элементов и ядерного топлива и существенное повышение степени энергетической безопасности Украины. 

"Реализация мероприятий программы обеспечит стратегическое развитие государства путем: полного обеспечения потребностей АЭС Украины в концентрате природного урана для изготовления тепловыделяющих сборок; дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней - до 780 млн грн; развития экономики государства; уменьшения импортозависимости - 350 млн долл. в год; снижения цены реализации урана", - добавили в ведомстве.

Кроме того, реализация мероприятий будет способствовать решению определенных экологических проблем. И таким образом, создание собственного производства ядерного топлива и его компонентов позволит избежать зависимости от импорта и обеспечить энергетическую независимость государства, снизить расходы на ядерное топливо и уменьшить топливную составляющую себестоимости производства электроэнергии на АЭС Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.

По словам министра И.Насалика, Украина должна самостоятельно обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.

В общем в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.

Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.

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