"Реал" продовжив переможну серію та став одноосібним лідером Прімери

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Еспаньолом" в матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Мадриду.

Фаворит матчу домінував на полі, але зумів забити лише одного разу. На 45 хвилині Карім Бензема отримав м'яч у чужій штрафній та віддав передачу п'ятою поміж ніг захиснику на Каземіро. Півзахисник додав м'яч у сітку воріт – 1:0.

Команда Зінедіна Зідана лідирує в турнірній таблиці Прімери, відірвавшись від "Барселони" на два очки. "Еспаньол" йде останнім – 24 бали.

Додамо, що в наступному турі змагань "Реал" прийматиме "Хетафе", а "Барселона" зустрінеться із "Атлетіко".

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