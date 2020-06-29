"Реал" продовжив переможну серію та став одноосібним лідером Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Еспаньолом" в матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Мадриду.
Фаворит матчу домінував на полі, але зумів забити лише одного разу. На 45 хвилині Карім Бензема отримав м'яч у чужій штрафній та віддав передачу п'ятою поміж ніг захиснику на Каземіро. Півзахисник додав м'яч у сітку воріт – 1:0.
Команда Зінедіна Зідана лідирує в турнірній таблиці Прімери, відірвавшись від "Барселони" на два очки. "Еспаньол" йде останнім – 24 бали.
Додамо, що в наступному турі змагань "Реал" прийматиме "Хетафе", а "Барселона" зустрінеться із "Атлетіко".