"Реал" продовжив переможну серію та став одноосібним лідером Прімери

Фаворит матчу домінував на полі, але зумів забити лише одного разу. На 45 хвилині Карім Бензема отримав м'яч у чужій штрафній та віддав передачу п'ятою поміж ніг захиснику на Каземіро. Півзахисник додав м'яч у сітку воріт – 1:0.

Команда Зінедіна Зідана лідирує в турнірній таблиці Прімери, відірвавшись від "Барселони" на два очки. "Еспаньол" йде останнім – 24 бали.

Додамо, що в наступному турі змагань "Реал" прийматиме "Хетафе", а "Барселона" зустрінеться із "Атлетіко".