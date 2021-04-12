Разумков: якщо нардепи працюватимуть на “удальонці” – люди не зрозуміють

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“Онлайн-голосування зараз ні на якому етапі, тому що згідно регламенту Верховної Ради України чітко прописано, де і як повинно відбуватись голосування народними депутатами України. Я сьогодні говорив про додаток, це ініціатива Міністерства цифрової трансформації”, - сказав Разумков.

Деталі

Голова ВР висловив думку про те, що Мінцифри краще сьогодні зконцентрувати свою увагу на “Дії”, яка записує на вакцинацію. А для народних депутатів, Рада обов’язково звернеться або до профільного міністерства, або до інших установ, якщо законодавство буде змінено.

“Я не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматись у залі – щоб потім ні в кого не виникало питань “ой я проголосував” або “я не проголосував” або “в мене не було інтернету” або “хтось мене примусив” натиснути ту або іншу кнопку, а я впевнений, що саме так і буде. І по-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати на “удальонці” – я думаю, люди не зрозуміють”, - додав спікер.

Що було раніше

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів повідомив, що уряд готовий розробити нову технологію для голосування у ВР.