Разумков: если нардепы будут работать на "удаленке" - люди не поймут

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Люди не поймут, если всем нужно будет с трудом добираться на работу, а народные депутаты будут работать с собственного дивана. К тому же, это не соответствует регламенту ВР. Об этом на брифинге в понедельник сказал глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.