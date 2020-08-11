Разумков обговорив з послом візит президента Латвії до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом під час якої обговорили питання візиту до України президента Латвійської Республіки Егілса Левітсу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.
“Голова ВРУ Дмитро Разумков провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом, який завершує свою каденцію на посту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Разумков подякував послу за внесок у розбудову дружніх відносин між Україною та Латвією. У свою чергу Юріс Пойканс зауважив, що зв’язки країн потрібно й надалі зміцнювати, та відзначив важливу роль “груп дружби” та комітетів у закордонних справах парламентів обох держав.
“Також під час зустрічі Голова Парламенту та пан Посол обговорили перспективи візиту Президента Латвійської Республіки до України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у червні Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Егілса Левітса з 65-річчям і висловив надію на швидку зустріч.