Разом з Президентом українців привітали Роговцева, Чийгоз та Будаєвський

Так, заступник глави Меджлісу кримських татар, звільнений з російської в’язниці, Ахтем Чийгоз, заявив, що впевнений в перемозі України.

“Я вдячний долі за можливість привітати зі святами український народ і моїх співвітчизників. Я переконаний, що ми з гідністю пройдемо цей шлях і виграємо цю війну. Ми відновимо цілісність нашої держави. Шановні співвітчизники, боротьба триває! Дасть Бог, ми разом проженемо ворога з нашої батьківщини! І разом зустрінемо такі свята і наступний Новий Рік”, — привітав А.Чийгоз.

Зі свого боку, плавець Павло Будаєвський, який виборов чотири золотих медалі на Іграх Нескорених, відзначив, що українська команда змогла здивувати світ своїми результатами на цих змаганнях.

“Цей рік був активним та складним, але наша команда з Ігор Нескорених здивувала весь світ спортивними результатами та великою кількістю високих нагород. В наступному році їдемо далі вперед доводити, що ми є сильна, могутня, рішуча нація нескорених людей”, — сказав він.

А народна артистка України Ада Роговцева побажала українським воїнам тепла та спокою їхнім сім’ям.

“Дитинство моє починалося з війни — і був Новий рік, і була ялинка, і були паперові іграшки. Було свято — наші матері вміли це робити. Зараз інші часи, але знову війна. Я бажаю щоб 2018 рік був роком перемоги, щоб вам було тепло хлопчики в ваших бліндажах. Щоб до вас завітали люди добрі і щирі, та привітали вас. Щоб ваші мами, ваші сім’ї були спокійні, чекали вас радо і дочекалися”, — сказала А.Роговцева.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим Роком.