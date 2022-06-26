Рашисти кажуть, намагаються захопити членів команди ОП на Луганщині. В команді Зеленського відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Російські окупанти стверджують, що намагаються захопити членів команди Офісу Президента України в Лисичанську Луганської області, пише УНН.
Деталі
Так, росЗМІ в неділю повідомили, що начебто декілька «високопосадовців Офісу президента України Володимира Зеленського перебувають у Лисичанську», і місцевими бойовиками «вживаються заходи щодо їх затримання».
УНН зв'язався з народним депутатом України, заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яною Безуглою, яка, згідно з її соцмереж, перебувала на Луганщині зовсім нещодавно.
Нардеп повідомила, що вона в порядку і її безпеці нічого не загрожує.
«Ситуація важка, проте контрольована. Наші сили безпеки та оборони протистоять ворогу, який в кілька разів переважає кількісно. Працюю з військовими і цивільними, усі разом, боремося», - каже Безугла.
Вона підтвердила, що постійно знаходиться на сході України.
В Офісі президента УНН повідомили, що "ситуацію з'ясовують".