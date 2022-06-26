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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рашисти кажуть, намагаються захопити членів команди ОП на Луганщині. В команді Зеленського відповіли

Рашисти кажуть, намагаються захопити членів команди ОП на Луганщині. В команді Зеленського відповіли

Київ • УНН

 • 260373 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Російські окупанти стверджують, що намагаються захопити членів команди Офісу Президента України в Лисичанську Луганської області, пише УНН.

Деталі

Так, росЗМІ в неділю повідомили, що начебто декілька «високопосадовців Офісу президента України Володимира Зеленського перебувають у Лисичанську», і місцевими бойовиками «вживаються заходи щодо їх затримання».

УНН зв'язався з народним депутатом України, заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яною Безуглою, яка, згідно з її соцмереж, перебувала на Луганщині зовсім нещодавно.

Нардеп повідомила, що вона в порядку і її безпеці нічого не загрожує.

«Ситуація важка, проте контрольована. Наші сили безпеки та оборони протистоять ворогу, який в кілька разів переважає кількісно. Працюю з військовими і цивільними, усі разом, боремося», - каже Безугла.

Вона підтвердила, що постійно знаходиться на сході України.

В Офісі президента УНН повідомили, що "ситуацію з'ясовують".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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