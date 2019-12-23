Ранок понеділка: у столиці ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицею Леся Курбаса, вулицями Юрія Ілленка, В’ячеслава Чорновола, Маршала Якубовського, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.
Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Рибальській, Великій Васильківській, Академіка Ромоданова.
Також водіям варто врахувати перекритий рух транспорту на вулиці Олександра Довженка.
На лівому березі Києва високий рівень заторів - на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Південному, Північному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, в Україні у понеділок, 23 грудня, пройдуть дощі, температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла.