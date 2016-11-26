Раніше судимий вінничанин пограбував іноземну студентку
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Працівники поліції затримали 34-річного раніше судимого вінничанина, який пограбував іноземну студентку. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Вінницької області.
До поліції з заявою про пограбування звернулась 28-річна студентка одного з навчальних закладів. В приміщенні залізничного вокзалу невідомий чоловік, доки вона купувала білет, забрав її сумку, у якій був телефон, планшет та гроші, і втік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителя Полтави засудили до 17 років за напади на жінок
Відпрацювавши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 34-річний раніше судимий за скоєння майнових злочинів вінничанин.
Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 6 років.