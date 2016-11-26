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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Ранее судимый житель Винницы ограбил иностранную студентку

Киев • УНН

 • 9243 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого винничанина, который ограбил иностранную студентку. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.

Ранее судимый житель Винницы ограбил иностранную студентку

В полицию с заявлением об ограблении обратилась 28-летняя студентка одного из учебных заведений. В помещении железнодорожного вокзала неизвестный мужчина, пока она покупала билет, взял ее сумку, в которой был телефон, планшет и деньги, и убежал.

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Отработав записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Им оказался 34-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений Винницы.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 6 лет.

Украинские Национальные Новости

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