Ранее судимый житель Винницы ограбил иностранную студентку
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого винничанина, который ограбил иностранную студентку. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.
В полицию с заявлением об ограблении обратилась 28-летняя студентка одного из учебных заведений. В помещении железнодорожного вокзала неизвестный мужчина, пока она покупала билет, взял ее сумку, в которой был телефон, планшет и деньги, и убежал.
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Отработав записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Им оказался 34-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений Винницы.
Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 6 лет.