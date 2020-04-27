Рахункова палата виявила на Вінниччині завдання громаді збитків на 11 млн грн

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом 2018–2019 років у Вінницькій області не використали більше чверті капітальних видатків, які визначаються функціями держави, майже 75 млн грн (11%) використали неефективно, в тому числі завдали збитків громаді на 11 млн гривень. Про це йдеться у звіті про результати аудиту, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.