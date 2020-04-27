Рахункова палата виявила на Вінниччині завдання громаді збитків на 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом 2018–2019 років у Вінницькій області не використали більше чверті капітальних видатків, які визначаються функціями держави, майже 75 млн грн (11%) використали неефективно, в тому числі завдали збитків громаді на 11 млн гривень. Про це йдеться у звіті про результати аудиту, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.
"За 2018–2019 роках у Вінницькій області не здійснили понад чверть капітальних видатків, майже 75 млн грн використали неефективно з нанесенням збитків на 11 млн грн", - йдеться в звіті Рахункової палати.
Заступник Голови Рахункової палати Андрій Майснер, зазначив, що цей аудит став прецедентом, тому як до Рахункової палати звернулася Вінницька обласна рада з ініціативою проведення зовнішнього аудиту місцевого бюджету.
"Ми ідентифікували ключові ризики неефективного та незаконного використання бюджетних коштів, встановили факти нанесення збитків вінницькій громаді. Основним завданням було надання дорожньої карти обласним чиновникам задля запобігання подальшим втратам", – сказав Майснер.
Так, бюджетні призначення за тематикою аудиту в обласному бюджеті на 2018 і 2019 роки Вінницька обласна рада встановила в обсязі 948,8 млн гривень. Фактично здійснено 681,7 млн гривень видатків. Більше чверті видатків з обласного бюджету Вінницької області, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету, на вирішення нагальних проблем регіону проведено не було.
"Аудит засвідчив: неекономно, непродуктивно та нерезультативно використали 63,4 млн гривень. Окрім того, громаді завдали збитків на 10,9 млн грн, які були сплачені за невиконані роботи, непоставлене обладнання й устаткування, ненадані послуги з технічного та авторського нагляду", - зазначається в повідомленні.
За словами Майснера, аудит засвідчив розпорошення бюджетних коштів на велику кількість проєктів, з яких значна частина залишається нереалізованою, без досягнення очікуваних громадою результатів.
Також Андрій Майснер уточнив, що йдеться про капітальне будівництво, ремонт і реконструкцію здебільшого об’єктів охорони здоров’я.
"Така діяльність особливо небезпечна на тлі нових викликів, пандемій і ризиків щодо втілення медичної реформи", – додав він.
Нагадаємо, Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою.