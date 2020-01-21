Ракетний удар у Ємені: кількість загиблих зросла до 116 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу урядового військового табору в єменській провінції Маріб, здійсненого 18 січня, зросла до щонайменше 116 людей. Крім того, ще щонайменше 68 військових дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.
За словами речника збройних сил Ємену Абду Абдула Маглі, це - одна з найбільш смертоносних атак з боку повстанців-хуситів, вчинених з початку громадянської війни в країні.
Нагадаємо, ракета влучила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, що розташований в 115 кілометрах від столиці країни міста Сани, яке перебуває під контролем хуситів. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці.