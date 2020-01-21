Ракетный удар в Йемене: число погибших возросло до 116 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Число погибших в результате ракетного обстрела правительственного военного лагеря в йеменской провинции Мариб, осуществленного 18 января, выросло до как минимум 116 человек. Кроме того, еще по меньшей мере 68 военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AP.
По словам представителя вооруженных сил Йемена Абду Абдулла Магли, это - одна из самых смертоносных атак со стороны повстанцев хусит, совершенных с начала гражданской войны в стране.
Напомним, ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 115 километрах от столицы страны города Саны, которое находится под контролем хусит. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы.