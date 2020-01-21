Ракетный удар в Йемене: число погибших возросло до 116 человек

По словам представителя вооруженных сил Йемена Абду Абдулла Магли, это - одна из самых смертоносных атак со стороны повстанцев хусит, совершенных с начала гражданской войны в стране.

Напомним, ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 115 километрах от столицы страны города Саны, которое находится под контролем хусит. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы.