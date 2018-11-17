Ракета-носій "Союз-ФГ" вперше після аварії запущена з Байконура
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ракета-носій “Союз-ФГ” з вантажним кораблем “Прогрес МС-10” запущена з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це йдеться в Twitter російської держкорпорації “Роскосмос”, інформує УНН.
Бічні блоки першого ступеня успішно відокремилися від центрального блоку ракети, передають ЗМІ з посиланням на Центр управління польотами (ЦУП). “Є відділення першого ступеня ракети-носія. Політ проходить за програмою”, — оголосив диктор в центрі.
“Прогрес МС-10” з вантажами для екіпажу МКС виведений на орбіту Землі і взяв курс до станції, уточнили в ЦУП.
Запуск проводиться за традиційною дводобовою циклограммою. Ракета-носій стартувала в 20.14 по Києву. До МКС “Прогрес” повинен причалити 18 листопада в 21.29 за київським часом.
Корабель доставить на станцію більше 2 т різних вантажів, серед них — паливо, повітря, обладнання, продукти харчування і засоби для забезпечення життєдіяльності космонавтів.
#ПрогрессМС10: ПУСК!
В 21:14:08 мск с космодрома #Байконур стартовала ракета-носитель “Союз-ФГ” с грузовым кораблем “Прогресс МС-10” pic.twitter.com/9YBtNIUmtP
Раніше гендиректор “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявив, що держкорпорація припинить експлуатацію ракети-носія “Союз-ФГ”. За його словами, це станеться до кінця 2019 року. З 2020 року здійснюватися запуск “Союз-2.1.а”.
В середині жовтня ракета-носій “Союз-ФГ” повинна була доставити на МКС космонавта “Роскосмосу” Олексія Овчініна і астронавта NASA Ніка Хейга. Однак через аварію політ був перерваний. На 119-й секунді польоту спрацювала аварійна система порятунку. Спусковий апарат відокремився від ракети-носія і приземлився в 400 км від космодрому. Космонавти не постраждали.