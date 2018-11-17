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The Washington Post

Ракета-носій "Союз-ФГ" вперше після аварії запущена з Байконура

Київ • УНН

 • 9115 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ракета-носій “Союз-ФГ” з вантажним кораблем “Прогрес МС-10” запущена з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це йдеться в Twitter російської держкорпорації “Роскосмос”, інформує УНН.

Ракета-носій "Союз-ФГ" вперше після аварії запущена з Байконура

Бічні блоки першого ступеня успішно відокремилися від центрального блоку ракети, передають ЗМІ з посиланням на Центр управління польотами (ЦУП). “Є відділення першого ступеня ракети-носія. Політ проходить за програмою”, — оголосив диктор в центрі.

“Прогрес МС-10” з вантажами для екіпажу МКС виведений на орбіту Землі і взяв курс до станції, уточнили в ЦУП.

Запуск проводиться за традиційною дводобовою циклограммою. Ракета-носій стартувала в 20.14 по Києву. До МКС “Прогрес” повинен причалити 18 листопада в 21.29 за київським часом.

Корабель доставить на станцію більше 2 т різних вантажів, серед них — паливо, повітря, обладнання, продукти харчування і засоби для забезпечення життєдіяльності космонавтів.

#ПрогрессМС10: ПУСК!

В 21:14:08 мск с космодрома #Байконур стартовала ракета-носитель “Союз-ФГ” с грузовым кораблем “Прогресс МС-10” pic.twitter.com/9YBtNIUmtP

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 16 листопада 2018 р.

Раніше гендиректор “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявив, що держкорпорація припинить експлуатацію ракети-носія “Союз-ФГ”. За його словами, це станеться до кінця 2019 року. З 2020 року здійснюватися запуск “Союз-2.1.а”.

В середині жовтня ракета-носій “Союз-ФГ” повинна була доставити на МКС космонавта “Роскосмосу” Олексія Овчініна і астронавта NASA Ніка Хейга. Однак через аварію політ був перерваний. На 119-й секунді польоту спрацювала аварійна система порятунку. Спусковий апарат відокремився від ракети-носія і приземлився в 400 км від космодрому. Космонавти не постраждали.

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