Ракета-носитель "Союз-ФГ" впервые после аварии запущена с Байконура
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Ракета-носитель “Союз-ФГ” с грузовым кораблем “Прогресс МС-10” запущена с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в Twitter российской госкорпорации “Роскосмос”, информирует УНН.
Боковые блоки первой ступени успешно отделились от центрального блока ракеты, передают СМИ со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП). “Есть отделение первой ступени ракеты-носителя. Полет проходит по программе”, — объявил диктор в центре.
“Прогресс МС-10” с грузами для экипажа МКС выведен на орбиту Земли и взял курс к станции, уточнили в ЦУПе.
Запуск проводится по традиционной двухсуточной циклограмме. Ракета-носитель стартовала в 20.14 по Киеву. К МКС “Прогресс” должен причалить 18 ноября в 21.29 по киевскому времени.
Корабль доставит на станцию более 2 т различных грузов, среди них — топливо, воздух, оборудование, продукты питания и средства для обеспечения жизнедеятельности космонавтов.
# ПрогрессМС10 : ПУСК!
В 21:14:08 мск с космодрома # Байконур стартовала ракета-носитель “Союз-ФГ” с грузовым кораблем “Прогресс МС-10” pic.twitter.com/9YBtNIUmtP
Ранее гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация прекратит эксплуатацию ракеты-носителя “Союз-ФГ”. По его словам, это произойдет к концу 2019 года. С 2020 года будет осуществляться запуск “Союз-2.1.а”.
В середине октября ракета-носитель “Союз-ФГ” должна была доставить на МКС космонавта “Роскосмоса” Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако из-за аварии полет был прерван. На 119-й секунде полета сработала аварийная система спасения. Спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился в 400 км от космодрома. Космонавты не пострадали.