Раді запропонували звільнити В.Гонтареву вже цього тижня

"Давайте вже на цьому тижні поставимо крапку і звільнимо (Валерію Гонтареву- ред.) з посади голови НБУ", - сказав він.

Нагадаємо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.