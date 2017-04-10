Раді запропонували звільнити В.Гонтареву вже цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховнй Раді запропонували звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України вже цього тижня. З пропозицією виступив народний депутат Віталій Хомутиннік, передає кореспондент УНН.
"Давайте вже на цьому тижні поставимо крапку і звільнимо (Валерію Гонтареву- ред.) з посади голови НБУ", - сказав він.
Нагадаємо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.