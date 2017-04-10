Раде предложили освободить В.Гонтареву уже на этой неделе

"Давайте уже на этой неделе поставим точку и освободим (Валерий Гонтареву- ред.) с должности главы НБУ", - сказал он.

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.