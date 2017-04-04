Радбез ООН збереться у середу в зв'язку з ймовірною хімічною атакою у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Франція скликає Раду Безпеки ООН через ймовірну хімічну атаку мирних жителів в сирійському місті Ідліб. Про це повідомило інформагентство AFP, передає УНН.
"Рада Безпеки ООН збереться у середу у зв'язку з ймовірною хімічною атакою у Сирії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, щонайменше 58 людей, у тому числі 11 дітей, загинули внаслідок ймовірної хімічної атаки у контрольованій повстанцями провінції Ідліб на північному заході Сирії.
#BREAKING UN Security Council to meet Wednesday on alleged Syria chemical attack— AFP news agency (@AFP) 4 апреля 2017 г.