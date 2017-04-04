Радбез ООН збереться у середу в зв'язку з ймовірною хімічною атакою у Сирії

"Рада Безпеки ООН збереться у середу у зв'язку з ймовірною хімічною атакою у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, щонайменше 58 людей, у тому числі 11 дітей, загинули внаслідок ймовірної хімічної атаки у контрольованій повстанцями провінції Ідліб на північному заході Сирії.

#BREAKING UN Security Council to meet Wednesday on alleged Syria chemical attack