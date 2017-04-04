Совбез ООН соберется в среду в связи с вероятной химической атакой в ​​Сирии

"Совет Безопасности ООН соберется в среду в связи с вероятной химической атакой в ​​Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей, погибли в результате возможной химической атаки в контролируемой повстанцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

#BREAKING UN Security Council to meet Wednesday on alleged Syria chemical attack