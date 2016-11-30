Радбез ООН ввів нові санкції щодо Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рада безпеки ООН у середу запровадила нові санкції щодо Північної Кореї, метою яких є зменшення річного доходу азіатської держави від експорту більш ніж на чверть у відповідь на п'яте і найбільше ядерне випробування Пхеньяна у вересні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Радбез, у складі якого - 15 учасників, одноголосно прийняв рішення, яким скорочується експорт північнокорейського вугілля на 60%.
Він також заборонив експорт міді, нікелю, срібла, цинку і статуй.