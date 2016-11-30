Совбез ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Совет безопасности ООН в среду ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, целью которых является уменьшение годового дохода азиатского государства от экспорта более чем на четверть в ответ на пятое и самое большое ядерное испытание Пхеньяна в сентябре, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Совбез, в составе которого - 15 участников, единогласно принял решение, которым сокращается экспорт северокорейского угля на 60%.
Он также запретил экспорт меди, никеля, серебра, цинка и статуй.